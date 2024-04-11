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Южнокорейская оппозиция одержала победу на парламентских выборах

Южнокорейская оппозиция одержала уверенную победу на парламентских выборах
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Ведущая оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» обеспечила себе большинство в парламенте Республики Корея по итогам голосования в 254 одномандатных округах. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные центральной избирательной комиссии.

Согласно данным агентства, по итогам обработки 99,7% протоколов Демократическая партия «Тобуро» победила в 161 округе. Партия президента «Гражданская сила» получит 90 мандатов. По одному мандату выигрывают партия «Новое будущее», Партия новых реформ и Прогрессивная партия. По одномандатным округам определяются 254 из 300 мест в Национальном собрании.

В свою очередь, Хан Дон Хун, лидер правящей партии, в четверг, 11 апреля, ушел в отставку, взяв на себя ответственность за поражение на парламентских выборах.

«Я уважаю волю народа и глубоко размышляю о своем политическом статусе. Я беру на себя полную ответственность за результаты выборов и ухожу в отставку», — заявил он.

Оставшиеся 46 мандатов распределяются в соответствии с результатами голосования по партийным спискам. Всего в голосовании приняли участие 29 млн 662 тыс. 313 южнокорейских граждан, явка стала рекордной для парламентских выборов и составила 67%.

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Ранее, 1 апреля, правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах в Турции. Власти обещали сделать политические выводы из проигрыша на региональных выборах. Так, в ближайшие пять лет партия власти и президентская администрация нивелируют допущенные ошибки в ходе предвыборной кампании и постараются восстановить электоральную поддержку.

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