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Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах

Эрдоган пообещал сделать серьезные выводы из поражения на местных выборах
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Фото: Global Look Press/Mehmet Masum Suer
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Правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах в Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам региональных выборов, его слова передает телеканал TRT Haber.

«Несмотря на победу на [всеобщих и президентских] выборах в мае 2023 года, нам не удалось добиться ожидаемого результата на муниципальных выборах. Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно», — отметил президент.

Также Эрдоган пообещал сделать необходимые политические выводы из проигрыша на региональных выборов. Он сообщил, что в ближайшие 5 лет партия власти и президентская администрация нивелируют допущенные ошибки в ходе предвыборной кампании и постарается восстановить электоральную поддержку.

«Мы извлекли важные уроки, которые получили на выборах, и сделаем по их итогам обстоятельные выводы. Мы не будем игнорировать решение нашей нации, не будем действовать в противовес ее воли и ставить выбор турецких граждан под сомнение. Сделаем всё, чтобы максимально точно и объективно проанализировать те послания, которые дала нам нация на выборах», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что эти выборы стали политическим не концом, а стали стартом поворотного этапа для власти.

Кроме того, по его словам, электоральные мероприятие прошли в спокойной атмосфере, без серьезных нарушений и стали торжеством демократии.

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Ранее, 31 марта, оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш заявил о своей победе на муниципальных выборах в Турции. После обработки более чем 90,74% бюллетеней, в Стамбуле лидирует Экрем Имамоглу с 50,89%, в Измире — Джемиль Тугай с 48,70%, в Анталье — Мухиттин Бёчек с 48,63%. Таким образом, Республиканская народная партия лидирует в крупнейших городах страны.

Также сообщалось, что президент Турции Эрдоган проведет заседание с руководством правящей Партии справедливости и развития после предварительных итогов выборов в местные органы самоуправления.

31 марта глава Высшей избирательной комиссии (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер заявил, что голосование на муниципальных выборах в Турции прошло спокойно, были единичные инциденты.

Оппозиционная Республиканская народная партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития после подсчета почти 90% голосов, свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей.

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