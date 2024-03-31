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Глава ЦИК Турции оценил ход голосования на муниципальных выборах в стране
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Глава ЦИК Турции оценил ход голосования на муниципальных выборах в стране

Глава ЦИК Турции Енер: муниципальные выборы прошли спокойно
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Фото: Global Look Press/Zakariya Yahya
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Голосование на муниципальных выборах в Турции прошло спокойно, были единичные инциденты, объявил 31 марта журналистам в эфире местных телеканалов глава Высшей избирательной комиссии (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер.

Голосование завершилось в 17:00 мск.

«Голосование завершено и начался подсчет голосов. Вскоре совет соберется и оценит этот вопрос», — цитирует его TRT Haber.

Первые итоги ЦИК Турции объявит после 21:00.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти.

По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей.

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Ранее в этот день тюрколог Юрий Мавашев, комментируя «Известиям» выборы, выразил мнение, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу может стать преемником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, если одержит победу. По его словам, Имамоглу является заметной и объединяющей фигурой.

При этом 30 марта газета The Wall Street Journal назвала главу турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar, Сельчука Байрактара возможным преемником Эрдогана. Он женат на дочери президента Турции. Сам Байрактар в интервью изданию отмечал, что не занимается «активной политикой», но не стал исключать, что может баллотироваться на пост президента, если об этом попросит турецкий лидер.

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