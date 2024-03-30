WSJ назвала Байрактара возможным преемником Эрдогана

Глава турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar, Сельчук Байрактар может стать преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким мнением 30 марта поделился обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Джаред Малсин.

В материале отмечается, что 44-летний Байрактар — один из самых популярных общественных деятелей Турции. Его сторонники намерены выдвигать его в качестве преемника Эрдогана. Также издание подчеркивает, что он женат на дочери турецкого лидера, уточнила «Газета.Ru».

«Он является достойным и хорошо зарекомендовавшим себя зятем Эрдогана. Я думаю, что «идеальный шторм» указывает на Байрактара», — поделился профессор стратегии в Военно-морском колледже США Бурак Кадеркан.

При этом Сельчук Байрактар отмечал, что не занимается «активной политикой», однако не стал исключать, что может баллотироваться на пост президента, если об этом попросит Эрдоган.

«Это будет зависеть от обстоятельств», — указал он в интервью WSJ осенью 2023 года.

Ранее, в октябре 2023 года, Байрактар раскритиковал лицемерие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее позициями по российско-украинскому и палестино-израильскому конфликтам. Он уличил фон дер Ляйен в лицемерии за ее слова прошлой зимой, где она назвала терактом удары армии России по энергетическим объектам Украины. Байрактар, в свою очередь, обратил внимание на полное отключение сектора Газа от электричества, воды и прекращение поставок продовольствия и лекарств. Однако в этом случае глава ЕК напомнила о праве израильтян на свою защиту, указал он.