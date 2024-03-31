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Эксперт назвал мэра Стамбула возможным преемником Эрдогана

Эксперт Мавашев заявил, что Имамоглу может стать преемником Эрдогана
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Фото: АР/Francisco Seco
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В Турции проходят муниципальные выборы, среди прочего граждане выбирают мэра Стамбула. В случае победы на этих выборах глава турецкой столицы Экрем Имамоглу может стать преемником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, считает тюрколог Юрий Мавашев.

«Ну это, во-первых, перспектива отдаленная, 2028 года. Но если Экрем Имамоглу победит [на выборах мэра Стамбула. — Ред.], то в этом случае его шансы [стать президентом Турции. — Ред.] очень велики. Другой такой фигуры у оппозиции, пожалуй, нет», — указал он в беседе с «Известиями» 31 марта.

По его словам, Имамоглу является заметной и объединяющей фигурой. Он грамотно играет на консервативном поле, демонстрируя уважение к религии.

«Об этом хорошо известно, он не скрывает этого, это своеобразное ноу-хау Народно-республиканской партии, к которой он относится, потому что раньше она была очень далека от такой вот демонстрации религиозной», — добавил эксперт.

Мавашев подчеркнул, что за последние годы Турция изменилась, поэтому следующий президент после Эрдогана придет с определенным заданным эшелоном.

«Во всяком случае это касается международной политики. Тот международный курс, который Эрдоган проводил, я думаю, и следующий президент будет проводить точно так же», — заключил он.

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Ранее газета The Wall Street Journal назвала главу турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar, Сельчука Байрактара возможным преемником Эрдогана. Он женат на дочери президента Турции. Сам Байрактар в интервью изданию отмечал, что не занимается «активной политикой», но не стал исключать, что может баллотироваться на пост президента, если об этом попросит турецкий лидер.

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