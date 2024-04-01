Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание с руководством правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) после предварительных итогов выборов в местные органы самоуправления. Об этом 31 марта сообщает телеканал CNN Turk.

«Появились сообщения, что президент Эрдоган проведет заседание с руководством правящей партии по итогам выборов», — говорится в сообщении.

Ранее, 31 марта, оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш заявил о своей победе на муниципальных выборах в Турции. После обработки более чем 90,74% бюллетеней в Стамбуле лидирует Экрем Имамоглу с 50,89%, в Измире — Джемиль Тугай с 48,70%, в Анталье — Мухиттин Бёчек с 48,63%. Таким образом, «Республиканская народная партия» лидирует в крупнейших городах страны.

31 марта глава Высшей избирательной комиссии (Центризбиркома) Турции Ахмет Енер заявил, что голосование на муниципальных выборах в Турции прошло спокойно, были единичные инциденты.

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития после подсчета почти 90% голосов, свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей.