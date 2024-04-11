Реклама
Прямой эфир
Мир
В США подтвердили планы разместить ракеты в Азии до конца года
Мир
Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении
Мир
Британские СМИ сообщили об угрозе для сельского хозяйства страны из-за дождей
Мир
В МИД Швейцарии подчеркнули необходимость участия РФ в мирном процессе
Мир
Во Франции на заводе по производству биотоплива произошел взрыв
Происшествия
В Бордо один человек убит и еще один ранен в результате нападения
Мир
Американский сенатор обвинил Киев в покупке зарубежных вилл за счет помощи США
Мир
В Испании священник сгорел заживо из-за упавшей со свечки искры
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Общество
Уровень воды в Урале достиг рекордных значений за всю историю наблюдений
Мир
Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы
Мир
Байден анонсировал создание США, Японией и Австралией совместных структур ПРО
Мир
Байден заявил о зависимости исхода конфликта на Украине от решения конгресса США
Мир
Байден пообещал отправить японского астронавта на Луну
Спорт
Правление ФХР рассмотрит вопрос о смягчении лимита на легионеров в КХЛ
Мир
Зеленский допустил обсуждение мирного плана с Москвой
Сюжет:

В Киеве решили потребовать от Запада ПВО Patriot в жесткой форме

Кулеба: «добрая» дипломатия по вопросу поставок ПВО Patriot не сработала
0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не сработала и теперь Запад придется просить «жестко».

«Дипломатия по-доброму не сработала. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но я велел этой части заткнуться», — рассказал Кулеба в интервью газете The Washington Post..

Он напомнил, что Украина благодарна за помощь в области безопасности, которую уже предоставили многие страны, однако глава украинского МИД «разочарован непостоянностью выделяемой финансовой поддержки».

По словам Кулебы, ему сложно понять сопротивление некоторых стран тому, чтобы передать хотя бы одну из своих систем Киеву. По его данным, среди потенциальных стран-доноров выявили более ста доступных ЗРК Patriot. Так, в некоторых соседних государствах есть более одной батареи, охраняющей порт или аэродром.

Кулеба уверен, что Украина в конечном итоге получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ЕС/no: саммит Евросоюза продемонстрировал раскол внутри объединения
О чем лидеры 27 стран не смогли договориться и что они пообещали Киеву

Ранее, 9 апреля, Боррель сообщил, что на днях провел другой разговор с Кулебой, который «отчаянно просил» семь систем ПВО Patriot. По словам главы евродипломатии, страны Европы суммарно обладают сотней Patriot и при желании могли бы оперативно передать Киеву эти системы.

4 апреля Кулеба в день 75-летия НАТО попросил ЗРК Patriot и у альянса. Он подчеркнул, что это единственная система ПВО, эффективная против баллистических ракет Вооруженных сил России (ВС РФ). Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обратил внимание, что Киеву нужны не только сами Patriot, но и снаряды к ним.

В конце марта глава украинского МИД признал, что союзники Киева не собираются передавать Украине дополнительные Patriot, но готовы предоставить снаряды для систем ПВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024