В Киеве решили потребовать от Запада ПВО Patriot в жесткой форме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 апреля заявил, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не сработала и теперь Запад придется просить «жестко».

«Дипломатия по-доброму не сработала. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но я велел этой части заткнуться», — рассказал Кулеба в интервью газете The Washington Post..

Он напомнил, что Украина благодарна за помощь в области безопасности, которую уже предоставили многие страны, однако глава украинского МИД «разочарован непостоянностью выделяемой финансовой поддержки».

По словам Кулебы, ему сложно понять сопротивление некоторых стран тому, чтобы передать хотя бы одну из своих систем Киеву. По его данным, среди потенциальных стран-доноров выявили более ста доступных ЗРК Patriot. Так, в некоторых соседних государствах есть более одной батареи, охраняющей порт или аэродром.

Кулеба уверен, что Украина в конечном итоге получит больше систем Patriot, но задержки стоят жизни солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 9 апреля, Боррель сообщил, что на днях провел другой разговор с Кулебой, который «отчаянно просил» семь систем ПВО Patriot. По словам главы евродипломатии, страны Европы суммарно обладают сотней Patriot и при желании могли бы оперативно передать Киеву эти системы.

4 апреля Кулеба в день 75-летия НАТО попросил ЗРК Patriot и у альянса. Он подчеркнул, что это единственная система ПВО, эффективная против баллистических ракет Вооруженных сил России (ВС РФ). Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обратил внимание, что Киеву нужны не только сами Patriot, но и снаряды к ним.

В конце марта глава украинского МИД признал, что союзники Киева не собираются передавать Украине дополнительные Patriot, но готовы предоставить снаряды для систем ПВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.