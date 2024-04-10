Тело мужчины с ножевым ранением нашли на востоке Москвы

На востоке Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

«Около одного из жилых домов на улице Кусковская обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области груди», — говорится в публикации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили, что оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево был задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 17-летний молодой человек. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого оба участника получили телесные повреждения, от которых один из них скончался. Подозреваемый доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 9 апреля, в одном из подвалов в центре Москве было найдено тело мужчины с монтажной пеной в легких. По подозрению в убийстве был задержан знакомый потерпевшего. В тот же день подозреваемого доставили на место преступления. В ходе проверки показаний он не смог точно вспомнить причину ссоры, предшествовавшую убийству, но частично признал вину.

По информации источника «Известий», задержанный является системным администратором. Ночью он во время прогулки нашел собутыльника и вместе с ним пришел на работу. Там между мужчинами внезапно вспыхнул конфликт, за которым последовало убийство.

Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его расследование находится на контроле Таганской межрайонной прокуратуры Москвы.

10 апреля Таганский районный суд города Москвы арестовал мужчину. Он заключен под стражу на срок два месяца, до 9 июня.