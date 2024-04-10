Суд арестовал мужчину, убившего знакомого и залившего ему в рот монтажную пену

Таганский районный суд города Москвы арестовал мужчину, который убил своего знакомого и залил ему монтажную пену в рот. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что суд избрал в отношении подозреваемого Александра Смирнова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 9 июня.

«По версии следствия, Смирнов причинил своими действиями потерпевшему множественные телесные повреждения, от которых наступила смерть», — отмечается в публикации пресс-службы.

9 апреля в одном из подвалов в центре Москве было найдено тело мужчины с монтажной пеной в легких. По подозрению в убийстве был задержан знакомый потерпевшего. В тот же день подозреваемого доставили на место преступления. В ходе проверки показаний он не смог точно вспомнить причину ссоры, предшествовавшую убийству, но частично признал вину.

По информации источника «Известий», задержанный является системным администратором. Ночью он во время прогулки нашел собутыльника и вместе с ним пришел на работу. Там между мужчинами внезапно вспыхнул конфликт, за которым последовало убийство.

Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его расследование находится на контроле Таганской межрайонной прокуратуры Москвы.