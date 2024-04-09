Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве мужчины в центре Москвы
Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве мужчины в подвале здания в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 9 апреля.
«Таганская межрайонная прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — заявили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
Ранее в этот день тело мужчины с инородным предметом в легких нашли в центре Москвы, по подозрению в убийстве был задержан его знакомый, сообщается на сайте kp.ru.
Труп 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в подвале одной из столичных организаций на Таганской площади. У погибшего зафиксирована травма головы, в его дыхательных путях было обнаружено инородное вещество. Было возбуждено уголовное дело.
Как сообщил источник «Известий», молодого человека насмерть забил системный администратор. После этого злоумышленник залил в рот и задний проход убитого монтажную пену.
Известно, что преступник ночью пошел гулять и нашел собутыльника. Они пришли на работу сисадмина, там между ними внезапно вспыхнула ссора, за которой последовало убийство.