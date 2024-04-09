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В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких

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Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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Тело мужчины с инородным предметом в легких нашли в центре Москвы, по подозрению в убийстве задержан его знакомый. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Труп 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен в подвале одной из столичных организаций на Таганской площади. У погибшего зафиксирована травма головы, в его дыхательных путях было обнаружено инородное вещество. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

«По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый мужчины», — сообщили на сайте управления СК.

Как сообщил источник «Известий», молодого человека насмерть забил системный администратор. После этого злоумышленник залил в рот и задний проход убитого монтажную пену.

Известно, что преступник ночью пошел гулять и нашел собутыльника. Они пришли на работу сисадмина, и там между ними внезапно вспыхнула ссора, за которой последовало убийство.

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Накануне сообщалось, что житель Бурятии задержан в рамках уголовного дела об убийстве охранника боулинг-клуба в Улан-Удэ. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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