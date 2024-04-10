Следователи провели проверку показаний на месте обнаружения тела с пеной в легких
Следователи провели проверку показаний подозреваемого в убийстве на месте обнаружения тела с монтажной пеной в легких. Видео следственных мероприятий 10 апреля публикуют «Известия».
Накануне в одном из подвалов в центре Москве было найдено тело мужчины с монтажной пеной в легких. По подозрению в убийстве был задержан знакомый потерпевшего.
9 апреля подозреваемого доставили на место преступления. В ходе проверки показаний он не смог точно вспомнить причину ссоры, предшествовавшую убийству. По словам мужчины, в какой-то момент потерпевший снял штаны и якобы хотел справить нужду на стену. После этого злоумышленник начал руками и ногами бить потерпевшего.
Подозреваемый частично признал вину.
На кадрах также видно подвальное помещение, где было совершено убийство. На креслах, столе и стенах также видны следы монтажной пены.
По информации источника «Известий», задержанный является системным администратором. Ночью он во время прогулки нашел собутыльника и вместе с ним пришел на работу. Там между мужчинами внезапно вспыхнул конфликт, за которой последовало убийство.
Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его расследование находится на контроле Таганской межрайонной прокуратуры Москвы.