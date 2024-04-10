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Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Терехов
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Руководство Гагаузии подвергли тщательным проверкам в аэропорту Кишинева после возвращения делегации из Москвы. Об этом вечером в среду, 10 апреля, сообщил журналистам председатель парламента автономии Дмитрий Константинов.

«Всё проверили, полностью, телефоны, абсолютно всё. Демократия», — сказал он.

По словам Константинова, члены делегации знали, что по прибытии их встретят с подобной целью.

Рейс, на котором прибыла делегация главы Гагаузии Евгении Гуцул, некоторое время назад приземлился в аэропорту молдавской столицы. Сторонники Гуцул приветствовали ее цветами и аплодисментами, затем она выступила перед собравшимися.

«С 1 мая наши пенсионеры и бюджетники будут получать первые надбавки. Это победа не моя <...> — это победа всей Гагаузии. И мы дальше будем работать. Совсем скоро приедем [из РФ] с другими новостями — о цене на газ. Это будут хорошие новости для сельхозпроизводителей», — сказала глава автономии.

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Накануне, 9 апреля, Гуцул посетила Москву с очередным рабочим визитом. В его рамках для реализации гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения Гагаузии было подписано соглашение с банком ПСБ о возможности использовать в автономии российскую платежную систему «Мир». Работникам бюджетной сферы и пенсионерам откроют счета в приоритетном порядке. Ожидается, что первые банковские карты начнут вручать жителям Гагаузии с 1 мая.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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