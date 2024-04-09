Гуцул сообщила о планах вручить жителям Гагаузии карты «Мир» к 1 мая

Жителям Гагаузии к 1 мая планируют вручить первые платежные карты российской системы «Мир» после подписания соглашения с Промсвязьбанком (ПСБ) об обеспечении возможности проведения трансграничных платежей. Об этом 9 апреля заявила в интервью «Известиям» глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

«Мы сейчас работаем, но мы планируем и даже сегодня обсуждали, что к 1 мая уже будут произведены, получены жителями Гагаузии первые банковские карты «Мир», которыми они смогут воспользоваться», — отметила она.

Как добавила политик, в Молдавии с приходом действующей власти люди живут в бедности. И для того чтобы улучшить ситуацию, ее команда в период предвыборной кампании обещала, что пенсионеры и бюджетники будут иметь возможность получить надбавку. Для этого, в частности, осенью 2023 года в управлении здравоохранения социальной защиты в Гагаузии был открыт специальный счет, куда международные партнеры и меценаты перечислили 15 млн лей (79 млн рублей) для того, чтобы ежемесячно выделять надбавку пенсионерам. Однако власти Молдавии данный счет заблокировали.

«Подписание соглашения ПСБ по поводу того, чтобы открыть банковскую карту «Мир», — это очень большой шаг, это очень важный шаг для гагаузских жителей. Поэтому скоро я прилечу на родину с хорошими новостями», — сообщила Гуцул.

Она также напомнила, что на встрече в марте с президентом России Владимиром Путиным попросила у него дать возможность автономии получать российский газ по доступной цене.

Ранее в этот день Гуцул прибыла с визитом в Москву. В рамках него для реализации гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения Гагаузии было подписано соглашение с банком ПСБ об обеспечении автономии возможностью использования российских платежных систем «Мир». Отмечалось, что в приоритетном порядке открытие счетов будет обеспечено работникам бюджетной сферы и пенсионерам.

В прошлый раз Гуцул находилась в России месяц назад. Тогда, 6 марта, политик встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональные и геополитические проблемы. На следующий день прошла встреча Гуцул и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Одной из тем переговоров стали меры возможной поддержки Гагаузии со стороны Москвы.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.