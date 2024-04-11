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За последние полгода аренда жилья в Москве упала на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Москве за последние полгода аренда жилья снизилась на 10%, сообщил «Известиям» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его словам, в настоящее время московский рынок долгосрочной аренды стабилизируется — бюджетные предложения становятся более доступными для арендаторов.

«С одной стороны, доля студий и однокомнатных квартир, которые, как правило, стоят дешевле, среди всех предложений выросла с 27% осенью 2023 года до 34% весной 2024», — отметил он.

С другой стороны, в сегменте двух- и трехкомнатных квартир средняя цена предложений снизилась на 19%, добавил эксперт.

«В среднем по всем предложениям квартир в Москве цена в объявлениях снизилась на 10% за полгода и достигла 80 тыс. рублей в месяц. Сейчас собственники предлагают квартиры в аренду в среднем за 60 тыс. рублей в месяц в сегменте студий и однокомнатных квартир и за 100 тыс. рублей в сегменте двух- и трехкомнатных квартир», — уточнил Жуков.

При этом значительно больше стало предлагаться доступных квартир в Хамовниках в Центральном округе, где средняя цена объявлений снизилась на 36% по сравнению с сентябрем прошлого года и равняется 148 тыс. рублей в месяц. Также больше доступных вариантов жилья появилось в районе Ростокино (СВАО) и на проспекте Вернадского (ВАО) — средняя цена предложений сократилась на 34 и 24% соответственно.

«С начала весны этого года мы наблюдаем не только увеличение доли бюджетных предложений, но и замедление роста арендных ставок, а в некоторых сегментах даже незначительное снижение по сравнению с осенне-зимним сезоном. Ближе к майским праздникам и до июля можно ожидать традиционное снижение спроса, благодаря чему рост стоимости аренды жилья еще замедлится», — сказал Жуков.

Он не исключил, что собственники будут готовы пойти на снижение ставок, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков. Поэтому, по его мнению, период со второй половины апреля до конца мая текущего года можно назвать наиболее удачным для аренды квартиры на долгий срок.

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Ранее, 6 апреля, в федеральной компании «Этажи» сообщили, что в целом в крупнейших городах России средние ставки аренды однокомнатных квартир за прошлый год выросли на 31%. Там уточнили, что на рынок долгосрочной аренды влияет в том числе активное развитие внутреннего туризма и рост доли квартир, сдающихся краткосрочно.

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