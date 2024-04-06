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Цены на аренду жилья в России за год выросли на 31%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Средние ставки аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России за прошлый год выросли на 31%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Дефицит доступного предложения, который отмечается на рынке аренды в крупнейших городах России последние три года, в совокупности со снижением доступности ипотечных кредитов на готовое жилье и высоким спросом на строящееся жилье привели к тому, что средние ставки аренды показали одну из самых высоких динамик роста за последние несколько лет», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По его словам, на рынок долгосрочной аренды влияет также активное развитие внутреннего туризма и рост доли квартир, сдающихся краткосрочно.

«Плюс те, кто вынужден был отложить покупку собственного жилья из-за снижения доступности ипотечных кредитов как из-за роста ставок на вторичном рынке, так и увеличения требований к размеру минимального первоначального взноса в сегменте новостроек, стараются снять наиболее дешевые варианты жилья, чтобы иметь возможность копить деньги для покупки своего жилья, а это снижает долю наиболее доступного арендного жилья, что не может не отражаться на росте средних ставок аренды», — добавил эксперт.

По оценкам аналитиков компании, самый существенный годовой рост средних ставок аренды однокомнатных квартир отмечен в Красноярске (+47,9%), Челябинске (+46,3%), Волгограде (+38,9%), Перми (+35,5%) и Санкт-Петербурге (+31,1%). В Москве за аналогичный период средние ставки аренды однокомнатных квартир выросли на 25,3%. В лидерах по росту средних ставок аренды двухкомнатных квартир оказались: Москва (+49%), Уфа (+43,6%), Челябинск (+43,5%), Новосибирск (+40,1%) и Красноярск (+36,2%).

«Пока доступность ипотеки для покупки готового жилья будет низкой, средние ставки аренды продолжат расти, в том числе из-за сокращения доли наиболее дешевых вариантов. Однако уже сейчас на рынке ощущается перекос между ожиданиями арендаторов и реальной рыночной ставкой аренды», — подытожил Иванов.

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Согласно данным сервиса по продаже новостроек OPENCITY, в Москве на первичном рынке недвижимости в I квартале 2024 года значительнее всего подорожали квадратные метры в классе «делюкс». По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост цен составил порядка 19%.

В марте сообщалось, что в столице жилье на начальном этапе строительства стоит в среднем на 15,9% дешевле готовых вариантов. Но при этом в премиальном и элитном сегментах, а также в Новой Москве недвижимость на котловане, наоборот, дороже сданной.

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