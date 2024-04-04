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В Москве значительнее всего подорожало жилье класса «делюкс»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве на первичном рынке недвижимости в I квартале 2024 года значительнее всего подорожали квадратные метры в классе «делюкс». По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост цен составил порядка 19%, следует из данных сервиса по продаже новостроек OPENCITY, с которыми ознакомились «Известия» 4 апреля.

Аналитики объяснили эту динамику несколькими факторами. Прежде всего, смещением интереса инвесторов в пользу недвижимости верхнего ценового сегмента в столице: всё чаще этот способ предпочитают фондовым рынкам или вложениям в зарубежную недвижимость. Начиная со II квартала 2023 года на рынке появились новые проекты делюкс-класса — предложение расширилось более чем на 20%, — которые и привлекли внимание инвесторов, уточнили в сервисе.

Кроме того, эксперты отметили, что спрос на данный класс более устойчив, поскольку не подвержен влиянию таких факторов, как, например, реализация льготных программ, увеличение ставок по ипотеке и прочих, так как основными инструментами делюкс-класса остаются рассрочка и стопроцентная оплата.

По информации компании, на втором месте по динамике роста стоимости жилья — бизнес-класс, в котором за первые три месяца цена единицы жилплощади выросла порядка на 11% по сравнению с I кварталом 2023-го.

На третьем месте — премиум-класс. Рост средней цены в I квартале текущего года по отношению к I кварталу 2023-го составил около 7%.

«Спрос на недвижимость в Москве остается на высоком уровне, вследствие чего продолжается рост стоимости столичных квадратных метров. При этом существующие объемы вывода жилья на рынок пока не дают ценам притормозить рост. Так что мы ожидаем и дальнейшего развития этой тенденции», — рассказал основатель сервиса по продаже новостроек OPENCITY Евгений Дружинин.

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Ранее, 19 марта, сообщалось, что в столице жилье на начальном этапе строительства стоит в среднем на 15,9% дешевле готовых вариантов. Как следует из данных компании «Метриум», в проектах на котловане цена 1 кв. м составляет 449,1 тыс. рублей, а 1 кв. м готовой недвижимости стоит 534,1 тыс. рублей. Но при этом в премиальном и элитном сегментах, а также в Новой Москве недвижимость на котловане, наоборот, дороже сданной.

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