Трое мирных жителей погибли при сбросе взрывчатки с БПЛА на машину в Курской области
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- Трое мирных жителей погибли при сбросе взрывчатки с БПЛА на машину в Курской области
В Курской области три человека погибли после того, как украинский беспилотник (БПЛА) сбросил взрывное устройство на автомобиль. Об этом 10 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», — написал губернатор.
Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что разделяет это горе.
Ранее 10 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) пяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области.
Позже в этот же день в Таганроге Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Позже ее отменили.
Накануне, 9 апреля, в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили над Белгородской областью две пары беспилотников ВСУ с разницей в полчаса.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.