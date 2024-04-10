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В Таганроге объявлена угроза атаки БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Таганроге объявлена угроза атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом 10 апреля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

Он попросил горожан спуститься на нижние этажи и в подвалы для безопасности.

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал Фатеев.

Позже глава администрации объявил об отмене угрозы.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять украинских БПЛА над территорией Брянской области.

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Накануне, 9 апреля, МО сообщило, что силы ПВО уничтожили две пары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Попытка была пресечена примерно в 15:30 мск. В 16:00 мск ведомство сообщило, что средства ПВО сбили над регионом еще два беспилотника ВСУ.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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