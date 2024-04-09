Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две пары беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом Минобороны РФ сообщило 9 апреля в своем Telegram-канале.

«Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

В 16:00 мск ведомство сообщило, что средства ПВО сбили над регионом еще два беспилотника ВСУ.

Ранее 9 апреля в Минобороны сообщали, что дежурные средства ПВО ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, по два над каждым регионом.

Кроме того, в тот же день в российском военном министерстве заявили, что над акваторией Черного моря уничтожена противокорабельная ракета «Нептун», запущенная Украиной.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.