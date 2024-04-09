Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской и Воронежской областями. Об этом 9 апреля сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (два БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей», — говорится в сообщении.
Ранее в этот же день МО РФ сообщило, что над акваторией Черного моря была уничтожена противокорабельная ракета «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».