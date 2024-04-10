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Силы ПВО ликвидировали пять украинских беспилотников над Брянской областью

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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом 10 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что ночью 10 апреля была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Накануне, 9 апреля, Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили две пары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Попытка была пресечена примерно в 15:30 мск. В 16:00 мск ведомство сообщило, что средства ПВО сбили над регионом еще два беспилотника ВСУ.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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