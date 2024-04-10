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Военные Швейцарии проведут совместные учения с Австрией и Германией в 2025 году

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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Около 700-850 швейцарских военнослужащих примут участие в совместных четырехнедельных военных учениях с Австрией и Германией. Об этом сообщает 10 апреля Федеральный совет страны, указав, что маневры пройдут весной 2025 года на территории Австрии.

«На своем заседании 10 апреля 2024 года Федеральный совет был проинформирован о планах организации войсковых учений в Австрии в сотрудничестве с австрийскими вооруженными силами. Учения запланированы на весну 2025 года, и участие отряда является добровольным», — отмечено в документе.

Ведомство уточняет, что в учениях также будут принимать участие дополнительные гражданские сотрудники минобороны Швейцарии, а кроме того к ним присоединятся немецкие солдаты. Тренировки продлятся четыре недели.

«Цель — получить опыт, чтобы затем иметь возможность тренироваться в более крупных смешанных боевых формированиях за границей», — добавили власти.

Швейцария не является членом Евросоюза (ЕС) и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года.

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Ранее, 9 апреля, президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна откажется от нейтралитета в случае нападения на нее. Амхерд добавила, что в подобной ситуации страна могла бы организовать оборону совместно с партнерами.

В феврале постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Швейцария потеряла нейтралитет и не может посредничать по Украине. До этого, 23 января, в Нью-Йорке состоялись переговоры главы МИД РФ Сергей Лаврова и его швейцарского коллеги Иньяцио Кассиса. На них были высказаны принципиальные оценки российской стороны на тему поддержки Киева со стороны Берна. В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что такие действия наряду с недружественной политикой учитываются при выстраивании отношений России со Швейцарией.

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