Швейцария назвала условием для отказа от нейтралитета атаку на страну
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения на нее. Об этом 9 апреля сообщила президент страны Виола Амхерд. Ее слова приводит издание Der Standard.
«Если будет совершено нападение, то ситуация изменится и нейтралитет перестанет действовать», — заявила она пресс-конференции после переговоров с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Амхерд добавила, что в подобной ситуации страна могла бы организовать оборону совместно с партнерами.
В ходе переговоров с Ван дер Белленом, а также с австрийским канцлером Карлом Нехаммером президент Швейцарии обсудила двусторонние отношения стран, ситуацию на Украине, а также европейскую миграционную политику и ситуацию на Ближнем Востоке, говорится на сайте правительства.
В феврале постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Швейцария потеряла нейтралитет и не может посредничать по Украине. Он также напомнил, что страна присоединилась к санкциям против РФ, которые являются односторонними и незаконными. Тогда же в посольстве РФ в Берне «Известиям» заявили, что потенциал Швейцарии в роли «честного брокера» в урегулировании конфликтов себя исчерпал. И Москва в таком качестве Берн больше не рассматривает.
23 января в Нью-Йорке состоялись переговоры главы МИД РФ Сергей Лаврова и его швейцарского коллеги Иньяцио Кассиса. На них были высказаны принципиальные оценки российской стороны на тему поддержки Киева со стороны Берна. В ходе переговоров Лавров подчеркнул, что такие действия наряду с недружественной политикой учитываются при выстраивании отношений России со Швейцарией.