На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации

Власти Украины должны отойти от «старомодного подхода» к мобилизации, который предусматривает освобождение женщин от призыва. Об этом 10 апреля заявила советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева.

«Украине необходимо покончить со своим «старомодным подходом» по отношению к женщинам и принять политику их призыва по израильскому образцу», — заявила она в интервью британской газете The Times.

Советник командующего ВСУ по гендерным вопросам напомнила о том, что в конституции страны говорится об обязанности каждого украинца защищать свою родину. По ее мнению, в таком случае решение об отправке женщин на фронт является совершенно справедливым.

Григорьева привела в пример мобилизационную подготовку и практику Израиля.

«Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике всё еще придерживаемся менталитета «старой школы». <...> Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это означает подготовку как мужчин, так и женщин», — отметила она.

По данным правительства Украины, которые приводит британская газета, в настоящий момент в рядах ВСУ служат 65 тыс. женщин. Эти цифры на 40% превышают данные 2021 года. Отмечается, что на Украине женщины пока поступают на службу на добровольной основе.

Ранее, 7 апреля, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что власти Украины намерены вписать в электронный реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин. Это следует из закона, который подписал президент страны Владимир Зеленский, в 13-й статье которого прописана норма об обязанности органов власти фиксировать в электронном реестре всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступать в ВСУ для участия в боевых действиях.

На следующий день газета The New York Times писала, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет «создаст долгосрочные риски для украинского населения, учитывая демографическую ситуацию в стране».

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. 12 февраля Зеленский также подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.