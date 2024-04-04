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СМИ указали на негативные последствия снижения призывного возраста для Украины

NYT: Зеленский снижает призывной возраст на Украине, неся репутационные риски
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Снижение призывного возраста на Украине в долгосрочной перспективе может привести к ряду негативных последствий для страны, в частности, к сокращению численности населения. Об этом 3 апреля написала газета The New York Times.

Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский подписал три закона, направленные на пополнение рядов «истощенной и потрепанной армии» страны, включая политически «опасный шаг» по снижению призывного возраста и отмену некоторых медицинских льгот. Помимо этого, украинский лидер подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных для борьбы с уклонистами.

Автор материала считает, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет «создает долгосрочные риски для украинского населения, учитывая демографическую ситуацию в стране». Так, во время экономического кризиса 1990-х годов рождаемость на Украине резко снизилась, поэтому поколение 20-летних сейчас малочисленно.

«Из-за этого демографического спада в стране в три раза больше мужчин в возрасте 40 лет, чем в возрасте 20 лет», — говорится в публикации.

Призыв в армию граждан в возрасте 25 лет, учитывая вероятные потери в боевых действиях, чреват дальнейшим сокращением численности этого малочисленного поколения украинцев и потенциальным снижением рождаемости в будущем. В свою очередь, это приведет к сокращению численности трудоспособных мужчин, а также мужчин призывного возраста в стране спустя десятилетия.

При этом одно только снижение призывного возраста не решит надвигающуюся потребность Украины в дополнительных солдатах, указала директор исследовательской группы «Институт молодежи» Наталья Тилкина. По ее словам, общая численность украинского населения в возрасте 25 и 26 лет составляла около 467 тыс. человек в 2022 году, последнем году, когда правительство опубликовало оценки численности населения. Но многие из них уже служат в армии, живут на территории России, имеют работу или инвалидность, освобождающую их от призыва на военную службу.

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2 апреля Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. Так, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. Также президент Украины снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25 и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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