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Сюжет:

На Украине допустили готовность властей сделать женщин военнообязанными

«СТРАНА.ua»: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
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Фото: Global Look Press/Yuliia Ovsiannikova
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Власти Украины намерены вписать в электронный реестр военнообязанных не только мужчин, но и женщин от 18 до 60 лет, сообщил 6 апреля Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Это следует из закона, который подписал президент страны Владимир Зеленский, в 13-й статье которого прописана норма об обязанности органов власти фиксировать в электронном реестре всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

«То есть в список военнообязанных впишут в том числе и всех женщин указанного возраста», — говорится в сообщении издания.

При этом операторы реестра (минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ, Служба внешней разведки) будут удалять данные о гражданах, которые не являются военнообязанными.

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Ранее, 5 апреля, стало известно, что правительство Украины подготовило поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым отказ от прохождения медосмотра в военкомате будет приравниваться к уклонению от призыва. Рада будет рассматривать законопроект на пленарной неделе 10–11 апреля вместе с основным законом по ужесточению мобилизации и законопроектом о мобилизации осужденных лиц.

2 апреля Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. Так, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. Также президент Украины снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25 и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает Конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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