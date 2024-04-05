На Украине предложили лишать свободы за отказ от медосмотра в военкомате

Правительство Украины подготовило поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым отказ от прохождения медосмотра в военкомате будет приравниваться к уклонению от призыва. Об этом 5 апреля пишет издание «Политика страны» со ссылкой на законопроект, зарегистрированный на сайте Верховной рады.

Документом предлагается включить в ст. 336 УК положение об «отказе от медосмотра». В самой статье это будет трактоваться как «уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации» и наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Рада будет рассматривать законопроект на пленарной неделе 10-11 апреля вместе с основным законом по ужесточению мобилизации и законопроектом о мобилизации осужденных лиц.

2 апреля Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. Так, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. Также президент Украины снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25 и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев, включая реквизиты внутренних и заграничных паспортов.

По мнению газеты The New York Times, снижение призывного возраста в долгосрочной перспективе может привести к ряду негативных последствий, в частности, к сокращению численности населения страны. Автор материала считает, что это решение «создает долгосрочные риски для украинского населения, учитывая демографическую ситуацию».

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.