Интеграция Украины в Евросоюз (ЕС) является ошибкой, которая может разрушить объединение. Об этом 10 апреля пишет газета L'Express со ссылкой на источник в правительстве Франции.

«Украине нет места в Европейском Союзе. Мы совершаем ту же ошибку, что и с Турцией. Это будет ошибкой, которая может убить ЕС. Интеграция ведущего мирового производителя зерна — безумие», — высказался чиновник.

Другой собеседник издания, один из сторонников французского президента Эммануэля Макрона, заявил, что вступление Украины в объединение может быть полезно при переговорах с Россией.

«Показать нашу приверженность этому решению сегодня, чтобы повысить цену нашей уступки завтра», — пояснил он.

Накануне глава Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисица заявил, что протекционизм Евросоюза и ограничения импорта товаров с Украины не спасут сельскохозяйственный сектор альянса. По его словам, польские фермеры, выступающие против возросшего импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, являются слишком незначительной силой.

Во многих странах Евросоюза продолжаются акции протестов среди фермеров на фоне падения доходов из-за импорта украинских товаров и ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Аграрии добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями альянса. В феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского аграрного сектора от либерализации торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд.

При этом 26 марта украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о выполнении условий Украиной для переговоров о вступлении в ЕС. Однако еще 21 марта экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с «Известиями» назвал сказками заверения Еврокомиссии в готовности принять страну в ЕС. Он подчеркнул, что Украина не только не приблизилась к обозначенным стандартам, а наоборот — за последние 10 лет государство отдалилось по всем экономическим и социальным показателям.

19 марта газета Politico писала, что ЕС не хочет публично поднимать тему о присоединении Украины и других стран к объединению из-за разгневанных фермеров и предстоящих выборов в Европарламент. Позиция Евросоюза в том, чтобы готовиться к возможной интеграции втайне, вне поля зрения общественности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В декабре 2023-го во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран-участниц решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в объединение.