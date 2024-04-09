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На Украине посоветовали польским фермерам отказаться от выращивания зерна

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Фото: TASS/EPA/Darek Delmanowicz
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Протесты польских фермеров, которые отстаивают свои интересы на сельскохозяйственном рынке Евросоюза (ЕС), незначительны, аграриям следует отказаться от выращивания зерна в пользу других товаров. Такое заявление сделал глава Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса изданию Politico.

«Польские фермеры слишком малы, чтобы быть реальными игроками на мировом рынке зерна, где им приходится конкурировать с такими странами, как Украина, Бразилия или Россия. <...> Им лучше специализироваться на производстве цветов, фруктов или овощей, или даже марихуаны», — приводит его слова газета.

Журналисты отмечают, что, с наибольшей вероятностью, Украине придется ограничить свое сельское хозяйство для вступления в ЕС. В настоящее время в альянсе спорят о необходимости сокращения массового импорта украинских сельскохозяйственных товаров, поскольку это вредит внутренним производителям.

Польский депутат Европарламента Анджей Галицкий утверждает, что ограничения для Украины необходимы, чтобы «исправить неравенство» среди украинских и европейских поставщиков.

На Украине считают такую политику чепухой, сообщили в издании. Алекс Лисситса также указал на то, что действия ЕС противоречат нормам объединения. Так, Брюссель призывает Киев соблюдать правила объединения, но при этом сам препятствует украинскому экспорту и нарушает нормы свободного рынка. Протекционизм не спасет сельскохозяйственный сектор ЕС, заключил Лисситса.

Накануне ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины. Уточнялось, что беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции будет продлен до 5 июня 2025 года, однако будет иметь свои ограничения по возможному объему ввозимой продукции.

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Во многих странах Евросоюза продолжаются акции протестов среди фермеров на фоне падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями альянса.

В феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского аграрного сектора от либерализации торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд. По его словам, до начала конфликта большая часть экспорта Украины шла в Азию и Африку. Еврокомиссар призвал разработать меры, позволяющие перенаправить украинский экспорт на традиционные рынки.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.

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