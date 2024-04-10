Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ
Общество
Студент из Макеевки задержан в Ростовской области за сбор информации о ВС РФ
Мир
Песков призвал при переговорах по Украине учитывать сложившиеся реалии
Мир
Глава Минюста Турции заявил о невозможности называть Израиль государством
Мир
Жители столицы Гагаузии вышли на протесты во время визита Санду
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки 10 м 10 см
Общество
Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей
Общество
Файзуллин поддержал решение построить в Орске новую мощную дамбу
Происшествия
Огонь по съемочной группе ГТРК велся ВСУ из ствольной артиллерии
Мир
В Верховной раде не исключили «мобилизацию» автомобилей украинцев
Мир
Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации
Наука и техника
В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики
Общество
Источник сообщил об обнаружении записки с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
Британская BAE Systems заключила контракт на ремонт гаубиц L119 на Украине
Мир
Посол Мексики прокомментировал данные СВР о вербовке мексиканцев в ВСУ
Сюжет:

Эксперты заявили о недооценке Западом военного потенциала России

Die Welt написала, что Запад недооценил военный потенциал России
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад не смог адекватно оценить военный потенциал России. Почему эксперты пришли к такому выводу и почему они говорят о переломе в спецоперации, выясняли «Самые шокирующие гипотезы».

Российские авиабомбы с установленными на них модулями планирования и коррекции поменяли расклад сил в зоне спецоперации. Устаревшие свободно планирующие бомбы превратились в высокоточные планирующие боеприпасы, а их масса продолжает увеличиваться с изначальных 250 кг.

«Это страшное оружие. Когда им ударяют, потом идут наши штурмовики и входят на позиции без единого выстрела», — отметил военный журналист Алексей Борзенко.

По данным телеканала CNN, именно из-за авиабомб украинская армия несет наибольшие потери и изменился баланс сил на линии фронта. Издание отмечает, что бомбы ФАБ-1500 весом 1,5 т можно доставлять истребителями с расстояния до 70 км вне досягаемости многих украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Они очень эффективны, бьем до метра. Мы можем беречь наши самолеты, наших летчиков, не входя в зону действия ПВО противника», — рассказал капитан 1-го ранга Василий Фатигаров.

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков даже заявил, что Россия готовится выпускать планирующие авиабомбы массой 3 т. Он сравнил этот боеприпас с атомной бомбой, не имеющей при этом ядерных последствий. По его словам, такая авиабомба разрушит любой укрепленный район.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают испытывать дефицит боеприпасов, о чем говорит президент страны Владимир Зеленский. Он заявил газете The Washington Post, что ВСУ придется отступать и сокращать линию фронта, если они не получат снаряды. По его словам, если это не произойдет, российские войска займут крупные города.

Без шума и тыла: почему Запад и Зеленский заговорили о большом российском наступлении
В Киеве сообщили, что ВСУ не готовы к тяжелой обороне

В офисе Зеленского заявили, что Украине требуется 60 самолетов F-16, 5–6 комплексов ПВО Patriot, 200 тыс. снарядов в месяц и несколько сотен дальнобойных ракет. Однако Запад не может предоставить необходимые боеприпасы.

«Бывший глава минобороны Канады Билл Блер заявил, что у Оттавы не осталось артиллерийских снарядов и зенитных ракет для передачи Киеву. По его словам, страна уже опустошила кладовку из-за военных поставок Украине», — рассказал автор программы Игорь Прокопенко.

Проанализировав текущую ситуацию, немецкая газета Die Welt написала, что Запад недооценил военный потенциал России и уровень международной поддержки. Военные эксперты издания предсказали, что ход конфликта окончательно переломится в пользу Москвы уже летом 2024 года.

«В настоящее время Россия пытается взломать первую линию обороны ВСУ на 18 участках, и в середине февраля ей это уже удалось под Авдеевкой в Донецкой области. Однако вторая и третья линии обороны Украины значительно слабее первой, и риск прорыва российских войск вглубь страны вплоть до Днепра сейчас высок», — говорится в материале.

Своим взглядом на перспективы конфликта поделился и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter). Он предрек падение Одессы и лишение Украины выхода в Черное море. Он предложил урегулировать ситуацию путем переговоров, чтобы это не произошло.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024