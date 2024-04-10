Эксперты заявили о недооценке Западом военного потенциала России

Запад не смог адекватно оценить военный потенциал России. Почему эксперты пришли к такому выводу и почему они говорят о переломе в спецоперации, выясняли «Самые шокирующие гипотезы».

Российские авиабомбы с установленными на них модулями планирования и коррекции поменяли расклад сил в зоне спецоперации. Устаревшие свободно планирующие бомбы превратились в высокоточные планирующие боеприпасы, а их масса продолжает увеличиваться с изначальных 250 кг.

«Это страшное оружие. Когда им ударяют, потом идут наши штурмовики и входят на позиции без единого выстрела», — отметил военный журналист Алексей Борзенко.

По данным телеканала CNN, именно из-за авиабомб украинская армия несет наибольшие потери и изменился баланс сил на линии фронта. Издание отмечает, что бомбы ФАБ-1500 весом 1,5 т можно доставлять истребителями с расстояния до 70 км вне досягаемости многих украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Они очень эффективны, бьем до метра. Мы можем беречь наши самолеты, наших летчиков, не входя в зону действия ПВО противника», — рассказал капитан 1-го ранга Василий Фатигаров.

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков даже заявил, что Россия готовится выпускать планирующие авиабомбы массой 3 т. Он сравнил этот боеприпас с атомной бомбой, не имеющей при этом ядерных последствий. По его словам, такая авиабомба разрушит любой укрепленный район.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают испытывать дефицит боеприпасов, о чем говорит президент страны Владимир Зеленский. Он заявил газете The Washington Post, что ВСУ придется отступать и сокращать линию фронта, если они не получат снаряды. По его словам, если это не произойдет, российские войска займут крупные города.

В офисе Зеленского заявили, что Украине требуется 60 самолетов F-16, 5–6 комплексов ПВО Patriot, 200 тыс. снарядов в месяц и несколько сотен дальнобойных ракет. Однако Запад не может предоставить необходимые боеприпасы.

«Бывший глава минобороны Канады Билл Блер заявил, что у Оттавы не осталось артиллерийских снарядов и зенитных ракет для передачи Киеву. По его словам, страна уже опустошила кладовку из-за военных поставок Украине», — рассказал автор программы Игорь Прокопенко.

Проанализировав текущую ситуацию, немецкая газета Die Welt написала, что Запад недооценил военный потенциал России и уровень международной поддержки. Военные эксперты издания предсказали, что ход конфликта окончательно переломится в пользу Москвы уже летом 2024 года.

«В настоящее время Россия пытается взломать первую линию обороны ВСУ на 18 участках, и в середине февраля ей это уже удалось под Авдеевкой в Донецкой области. Однако вторая и третья линии обороны Украины значительно слабее первой, и риск прорыва российских войск вглубь страны вплоть до Днепра сейчас высок», — говорится в материале.

Своим взглядом на перспективы конфликта поделился и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter). Он предрек падение Одессы и лишение Украины выхода в Черное море. Он предложил урегулировать ситуацию путем переговоров, чтобы это не произошло.