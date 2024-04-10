«Евровидение» осудило преследование в сети участницы конкурса из Израиля

Организатор конкурса «Евровидения» Европейский вещательный союз (EBU) раскритиковал преследование в Сети участницы конкурса от Израиля Эден Голан. Об этом говорится 10 апреля в сообщении на сайте вещателя.

Заместитель генерального директора ЕВС Жан Филип Де Тендер отметил, что все люди хотят участвовать в дебатах на фоне конфликта на Ближнем Востоке и выражать свое мнение.

«Мы все были затронуты изображениями, историями и несомненной болью, которую пережили жители Израиля и Газы. Тем не менее, мы хотим обсудить проблемы и дискуссии, связанные с этой ситуацией, особенно целевые кампании в соцсетях против некоторых наших участвующих артистов», — подчеркнул он.

Де Тендер добавил, что артисты приезжают на конкурс, чтобы поделиться своей музыкой, культурой и единством через язык музыки.

«EBU стремится обеспечить безопасную и благоприятную среду для всех участников, сотрудников и поклонников конкурса песни «Евровидение», — отметил он.

Кроме того, в EBU подтвердили, что допуск Израиля к участию в песенном конкурсе отличается от решения, принятому в отношении России. По мнению организаторов, «в этих ситуациях есть различия».

Как в феврале заявили организаторы мероприятия, решение об отстранении России приняли на фоне начала специальной военной операции на Украине. А участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

При этом в конце марта спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе сообщила, что сейчас «есть разумное основание полагать, что Израиль совершает геноцид против палестинцев».

До этого, в конце декабря 2023 года, ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.