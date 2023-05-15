Просто песня: Швеция выиграла «Евровидение», Деппу заплатят $20 млн

Светская Москва после длинных майских выходных собралась на шумной вечеринке в честь перезагрузки фотостудии Lobster. Алексей Гуськов, Андрей Мерзликин, Анна Чиповская и другие посетили премьеру спектакля «Зойкина квартира» в Театре Пушкина. Продюсер «Бурановских бабушек» предрекла победу Loreen на «Евровидении». Джонни Депп заключил контракт с Dior на рекордную сумму. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и светских мероприятиях прошлой недели.

Вечеринка в фотостудии

Длинные и расслабленные майские выходные завершились шумной вечеринкой команды LOBSTER production по случаю перезагрузки студии. Среди гостей тусовки были звездный стилист Лина Дембикова, певец Марк Тишман, актрисы Александра Киселева, Рената Пиотровски, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, Идрис Гитинаев и многие другие.

Фото: Вова Поло Марк Тишман

Пока одни ритмично двигались на танцполе под dj-сет, другие делились последними новостями в очереди за бургерами и авторскими коктейлями от КМ20. Еще в одной зоне гости могли получить журнал со своим фото на обложке. Особым сюрпризом для всех стал арт-перформанс.

Под занавес мероприятия хозяйка вечера Мария Тё рассказала «Известиям», что если раньше основными клиентами фотостудии были журналы, прежде всего глянец, то после ухода зарубежных компаний с рынка ситуация изменилась в пользу отечественных брендов.

Фото: Вова Поло Мария Тё, Валерия Ленская и Полина Капранова, Александра Киселева, Дарья Коробова, Кира Андреева, Марк Тишман, Рената Пиотровски, Идрис Гитинаев

— Сейчас мы делаем акцент на российские бренды одежды, аксессуаров, осталась и часть прежних клиентов, — сказала она «Известиям». — Прекращение импорта некоторых брендов и товаров открыло возможности для развития новых российских марок. Я вижу ту же самую Никитскую, Петровку, Тверскую, где раньше были бутики, а сейчас их место заняли российские нишевые бренды.

Ателье под прикрытием

В Театре Пушкина состоялась светская премьера спектакля Евгения Писарева «Зойкина квартира» по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Событие посетили генеральный директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Сергей Урсуляк, Анна Чиповская, Юрий Чурсин, Алена Далецкая, Алексей Гуськов, хореограф, режиссер Алла Сигалова, режиссер Марина Брусникина, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, Андрей Мерзликин, Антон Гетьман, Мария Голубкина, Виктор Вержбицкий.

Фото: Зоя Игумнова Сцена из спектакля «Зойкина квартира»

Гостей встречали шампанским и клубникой. Закуски и благостное настроение довели до того, что публику получилось собрать в зале только после пятого звонка.

Постановку можно назвать бенефисом актрисы Александры Урсуляк. Ее героиня Зоя мечтает уехать с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым, в Париж. Для этого нужны деньги. Ничего, кроме роскошной квартиры, у нее нет. И Зоя устраивает в ней публичный дом, замаскированный под элитное ателье.

Фото: Зоя Игумнова Сцена из спектакля «Зойкина квартира»

В спектакле роскошные наряды, танцы, песни и блестящая игра актеров: Александра Дмитриева, Александра Кубанина, Елизаветы Кононовой, Сергея Миллера, Олега Грекова, Никиты Пирожкова, Назара Сафонова, Анны Кармаковой, Владимира Майзингера.

Предрекла победу

Певица Loreen из Швеции стала победительницей «Евровидения-2023», причем сделала это уже во второй раз. До этого она представляла страну с треком Euphoria в 2012 году. В этом году артистка выступила с композицией Tattoo и по итогам голосования получила 583 балла, обогнав ближайшего конкурента почти на 60 очков.

Накануне финала «Известия» обсуждали конкурс с продюсером «Бурановских бабушек» Ксенией Рубцовой, которая предрекла победу Loreen.

Фото: REUTERS/Phil Noble Loreen

— Она обошла нас в 2012 году в Баку на «Евровидении» на одну позицию, и «Бурановские бабушки» тогда заняли второе место. Но, объективности ради, голос ее, как и прежде, звучит потрясающе. Тогда на конкурсе мы подружились, и Loreen пообещала, что когда-нибудь она сделает совместный номер с «Бабушками», — сказала она «Известиям».

Как считает Ксения Рубцова, у Loreen были все основания на победу: прекрасная песня, сценически продуманный, необычный номер и минимум спецэффектов. Продюсер отметила, что на конкурсе появилась тенденция к минимализму в оформлении. Гонка за эффектами подходит к концу.

— Акцент делается на артисте и его голосе. Внимание зрителя не рассеивается на внешних элементах, декорациях, подтанцовке, а сосредоточено на личности на сцене. Винегрет из технологий и аляповатость в номере — признак плохого вкуса.

Фото: REUTERS/Phil Noble Loreen

Ксения Рубцова также добавила, что не теряет надежду, что когда-нибудь Россия будет участвовать в «Евровидении».

— Раз уж Loreen второй раз заявила о себе, пора и «Бабушкам» паковать чемоданы. Я за то, чтобы Россия участвовала в «Евровидении». Ведь нам до сих пор пишут со всего мира поклонники и признаются в любви к России и ее искусству. Потому что артисты могут сказать больше, чем политики с высоких трибун. Недаром министр культуры СССР Екатерина Фурцева отправляла на гастроли в недружественные страны Людмилу Зыкину и Большой театр, а затем налаживать отношения ехали дипломаты. Им было легче найти точки соприкосновения с людьми, уже полюбившими наших артистов. Культура объединяет страны.

Джонни Депп и контракт на $20 млн

Актер Джонни Депп, кажется, пережил культуру отмены, с которой столкнулся во время судебных разбирательств с Эмбер Херд. Он заключил контракт с Dior на баснословную сумму в $20 млн. О сделке сообщило издание Variety, по данным которого она стала самой дорогой в истории рекламы мужских духов.

Фото: Global Look Press/Cliff Owen Джонни Депп

Депп и раньше сотрудничал с брендом. В 2015 году он стал лицом аромата Dior Sauvage. Во время суда звезды «Пиратов Карибского моря» с Эмбер Херд компания столкнулась с давлением общественности, но не разорвала с ним отношения.