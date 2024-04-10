Татарстан отправил гуманитарную помощь в Оренбург

Татарстан отправил гуманитарную помощь в Оренбургскую область. Об этом 10 апреля сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России по Республики Татарстан.

По решению главы Татарстана Рустама Минниханова, из Казани для жителей Оренбургской области отправили 37,7 т бутилированной воды.

«Доставку осуществляют сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан на трех большегрузных автомобилях «КамАЗ», — отметили в сообщении.

Кроме того, начался сбор гуманитарной помощи в Альметьевске. Добровольческие объединения пытаются собрать нужное количество воды и одежды для пострадавших в Оренбургской области.

«Большая нехватка питьевой воды, это самое главное, что необходимо собрать сейчас», — заявила руководитель Центра добровольчества в Альметьевске Светлана Шарафиева «Известиям».

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Госпитализировано шестеро взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.

В городе по состоянию на утро 10 апреля оказались подтопленными более 12,8 тыс. жилых домов и 14,9 тыс. приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.