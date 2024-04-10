Российские военные улучшили тактическое положение на авдеевском направлении. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи в ДНР.

«Противник потерял до 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — сообщили в ведомстве.

Накануне, 9 апреля, российские войска на данном направлении также улучшили положение, а украинская армия потеряла до 240 военнослужащих. Также были отбиты 11 контратак. В тот же день британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия в конечном итоге сможет освободить всю территорию ДНР. При этом украинская армия, указывает эксперт, испытывает острый кадровый и военно-технический дефицит, что серьезно сказывается на ходе развития конфликта.

10 апреля, рассуждая о плане главы Украины Владимира Зеленского по новому контрнаступлению ВСУ, военный эксперт, политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что нового наступления они провести не смогут. По его мнению, для этого нет ни финансовых, ни экономических, ни, самое главное, людских и материальных ресурсов, а также военной техники и боеприпасов. Он уточнил, что это очередной блеф, чтобы выклянчить деньги у Запада для того, чтобы хоть каким-то образом продлить агонию своего режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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