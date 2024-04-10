При переговорах по украинскому конфликту всем необходимо учитывать, что Россия приняла в состав страны четыре региона. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 апреля прокомментировал заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что конфликт должен завершиться территориальной целостностью Украины.

«Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие, вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, в ней появились четыре новых региона, и это необходимо учитывать всем», — сказал он во время брифинга.

Такое заявление ООН было обусловлено публикацией газеты The Washington Post (WP) о том, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства может повлиять на Киев, заставив пойти на территориальные уступки в пользу Москвы и признать Донбасс и Крым российскими. Информацию издания подтвердил и действующий президент США Джо Байден. Он раскритиковал своего оппонента, отметив, что Трамп вынашивает некий «секретный план» по Украине.

Однако представители Трампа назвали материал WP фейком, советник предвыборного штаба Трампа заявил, что журналисты «просто выдумывают». Также он подчеркнул, что Трамп примет решение о своем варианте решения конфликта на Украине только после того, как придет к власти и сможет взвесить все возможные варианты.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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