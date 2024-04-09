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Байден заявил о намерении Трампа заставить Украину пойти на уступки территорий

Байден: Трамп заставит Украину уступить территории в случае победы на выборах
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Фото: REUTERS/Alyssa Pointer
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Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах на пост главы государства потребует от Украины пойти на серьезные территориальные уступки, чтобы завершить текущий конфликт. Об этом предупредил 9 апреля нынешний американский лидер Джо Байден.

Байден раскритиковал Трампа за то, что тот потребовал от представителей своей партии в конгрессе голосовать против дополнительной помощи Украине.

«У нас была возможность заключить сделку, в рамках которой мы наконец продолжили бы поддерживать Украину. Он [Трамп] взял телефон, позвонил сенаторам-республиканцам и сказал: «Не голосуйте за это. Не делайте это». Почему? Потому что он не хочет обидеть [президента РФ Владимира] Путина», — отметил американский лидер на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в Чикаго (штат Иллинойс).

Байден добавил, что Трамп вынашивает некий «секретный план» по Украине, однако он уже осведомлен о его содержании.

«Могу поспорить, я знаю, в чем секрет. Если он станет президентом, то собирается что-нибудь придумать, чтобы заставить Украину отказаться от большого куска своей земли, чтобы добиться мира», — приведены слова президента США на сайте Белого дома.

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Ранее 9 апреля мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украина стала заложницей внутренней политики США. Он отметил, что республиканцы блокируют поставки оружия на Украину, и эта риторика является не просто предвыборной кампанией Трампа. А республиканцы на самом деле не изменят свои взгляды в случае переизбрания Трампа на новый президентский срок.

До этого, 7 апреля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники написала, что Трамп может повлиять на Киев, заставив пойти на территориальные уступки в пользу Москвы и признать Донбасс и Крым российскими. Отмечалось, что таким образом республиканец радикальным образом поменяет политику действующего президента Джо Байдена, который оказывает поддержку Украине.

Однако советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер на следующий день заявил, что материал WP о том, что Трамп в случае победы на президентских выборах окажет давление на Киев, чтобы завершить украинский конфликт, является фейковым.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен прекратить конфликт в случае своего избрания на пост президента. Так, еще в июле прошлого года он сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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