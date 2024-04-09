Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украина стала заложницей внутренней политики США. Об этом 9 апреля он заявил изданию Daily Beast.

«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия в Украину; мы слышим риторику Дональда Трампа — это всего лишь результат избирательной кампании», — отметил Кличко.

Он также выразил надежду, что республиканцы в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года будут поддерживать Украину. По его мнению, победа Трампа ситуации не изменит. По словам Кличко, он «не верит, что республиканцы изменили свои взгляды», добавляет «Газета.Ru».

Директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает, что вероятность помощи Киеву при успехе Трампа составляет 50%.

7 апреля The Washington Post со ссылкой на источники написала, что Трамп может повлиять на Киев, заставив пойти на территориальные уступки в пользу Москвы и признать Донбасс и Крым российскими. Отмечалось, что таким образом республиканец радикальным образом поменяет политику действующего президента Джо Байдена, который оказывает поддержку Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен прекратить конфликт в случае своего избрания на пост президента. Так, еще в июле прошлого года он сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

С аналогичным заявлением он выступил в конце января текущего года на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. При этом он не указал, сколько для этого потребуется времени и что именно он планирует сделать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что у России пока что нет представления, что Трамп намерен для этого предпринять.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.