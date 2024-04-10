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Германия закажет еще 35 танков Leopard 2 A8 для немецкой бригады в Литве

Bloomberg: Германия закажет еще 35 танков Leopard 2 A8 для бригады в Литве
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус намерен заказать 35 танков дополнительных танков Leopard 2 A8 для немецкой бригады в Литве. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Писториус хочет закупить 35 дополнительных боевых танков Leopard 2 A8 для усиления планируемой бригады в Литве в рамках совместных усилий НАТО по обеспечению безопасности восточного фланга Европы», — говорится в материале издания.

Уточняется, что на данный момент ведомство уже заказало 18 танков. Общая стоимость этих единиц составит до €1 млрд.

Журналисты отметили, что поставка одной бронемашины займет около двух лет, однако при этом бригада должна официально начать службу в будущем году и быть в полной боеготовности в 2027-ом.

Также в этот день, Bloomberg сообщило, что глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что у НАТО «нет времени» и необходимо наращивать европейское военное производство, чтобы «идти в одну ногу с Россией». Кроме того, еще в прошлом году Касчюнас поддержал военное присутствие Германии в Литве.

Кроме того, в Литве намерены увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и подготовку в сфере обороны.

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Ранее, в понедельник, Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день «великим и важным для бундесвера». До 80% подразделения собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе на юге Литвы.

В этот же день немецкий политолог и экономист Айк Хамер в беседе с «Известиями» отметил, что размещение боевой танковой бригады бундесвера в Литве ― крайне недальновидное решение минобороны ФРГ. По его мнению, США в очередной раз используют Германию в своих целях.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нагнетанием напряженности отправку солдат ФРГ в Литву. В Москве негативно относятся к происходящему, отметил он.

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