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Депутат Шеремет назвал позором предстоящий швейцарский саммит по Украине

Депутат ГД Шеремет: швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Предстоящий швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором. Об этом 10 апреля заявил в интервью «РИА Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Этот саммит станет показухой и парадом государств без суверенитета, которые пляшут под дудку США и будут согнаны туда американцами для проведения пустого и бессмысленного мероприятия», — заявил депутат.

Как отметил Шеремет, все участники саммита навсегда запятнают себя позором, как безвольные политики, которые «наплевали на национальные интересы своих стран, ради похвалы американского хозяина».

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Ранее, 8 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Ключевым вопросом на данный момент является участие Китая, информации о приглашении России нет.

До этого, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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