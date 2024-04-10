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ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину

ФБР отказалось комментировать отправку наркокартелей из Южной Америки на Украину
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Фото: AP Photo/ Louis Lanzano
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что США летом планируют отправить на Украину первую партию осужденных латиноамериканских наркоманов и насильников. Об этом 10 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«ФБР воздерживается от комментариев», — заявил официальный представитель американского ведомства.

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Ранее, 9 апреля, в СВР сообщили, что попытка США получить преимущество для Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет солдат из числа серийных убийц, наркоманов и насильников вызывает тревогу, однако она обречена на провал. По информации службы, завербованных в американских тюрьмах мексиканцев и колумбийцев планируют забросить в зону боевых действий уже летом.

В начале марта Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона служат наемники из более чем 50 стран. Там признали, что среди них присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

Тогда же Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. Он отметил, что в стране осталось менее половины иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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