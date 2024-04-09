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В СВР предрекли провал попытки США дать преимущество ВСУ за счет осужденных
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В СВР предрекли провал попытки США дать преимущество ВСУ за счет осужденных

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Попытка США получить преимущество для Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет осужденных обречена на провал, заявили 9 апреля в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Перспектива очередного притока иностранных «солдат удачи» из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на многострадальные земли Русского мира вызывает тревогу. Однако планы американцев таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал», — рассказали ТАСС в пресс-бюро СВР.

По информации службы, завербованных в американских тюрьмах планируют забросить в зону боевых действий уже летом.

«Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев. В случае согласия на «командировку» им обещается полная амнистия в расчете на то, что они никогда не вернутся назад», — добавили там.

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В начале марта главное управление разведки минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники из более чем 50 стран. Там признали, что среди них присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Тогда же Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. Он отметил, что в стране осталось менее половины иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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