Посол Антонов призвал США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела РФ

США пора перестать пытаться вмешиваться во внутренние дела России. Об этом 10 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Как нам жить, определимся сами. Всё это — часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип «разделяй и властвуй», — приводит слова посла российское дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Антонов, в международном сообществе былой авторитет США «как цитадели демократии сильно потускнел».

«Вашингтону давно пора отказаться от ханжества <...> Местным политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России», — добавил он.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в США обнародовали архивы с обещаниями НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ. Бывший генеральный секретарь альянса Манфред Вернер во время встречи с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году был нацелен на выстраивание взаимовыгодных отношений с Москвой. Он был уверен, что стабильная обстановка в России положительно скажется как на взаимоотношениях Москвы и альянса, так и на ситуации внутри стран — участниц НАТО.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия ответит на любую угрозу безопасности, которая поступит со стороны НАТО в ее адрес. Так он высказался в ходе интервью, приуроченного к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что сейчас в доктринальных документах НАТО Россия названа одной из основных угроз. Дипломат подчеркнул, что в таких условиях нельзя надеяться на договоренности. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина — лишь антироссийский инструмент для достижения этой цели.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля предупреждал, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс решит отправить своих военных на Украину.