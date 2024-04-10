Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Прагнанандхой на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий 9 апреля провел партию пятого тура турнира претендентов – 2024, в которой черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабой Прагнанандхой.

Партия завершилась на 44 ходу. Таким образом, россиянин набрал 3,5 очка, продолжая лидировать в турнире. В шестом туре Непомнящий встретится с американсикм шахматистом Фабиано Каруана, который занимает вторую позицию в турнирной таблице турнира.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель турнира сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайским шахматистом Дин Лижэнем.

Ранее, 13 января, сообщалось, что азербайджанский шахматист Ниджат Абасов выступит вместо отказавшегося от участия в турнире претендентов на шахматную корону гражданина Норвегии Магнуса Карлсена.

За неделю до этого Карлсен сообщил в интервью порталу Chess.com (заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры), что не планирует участвовать в турнире претендентов. Тогда шахматист объяснил, что он принял такое решение из-за «отсутствия от этого удовольствия».

23 ноября 2023 года стало известно, что российским шахматистам разрешили выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) до 2025 года. В организации подчеркнули, что это разрешение распространяется на спортсменов, которые уже выступают в нейтральном статусе.