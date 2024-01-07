Шахматист Магнус Карлсен отказался участвовать в турнире претендентов

Норвежский шахматист Магнус Карлсен решил не участвовать в турнире претендентов. Об этом 7 января он сообщил в интервью порталу Chess.com (заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры).

«Я не играю с претендентами. Можете не беспокоиться. Главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Всё просто», — сказал он.

Турнир претендентов пройдет в Торонто с 2 по 25 апреля.

В августе 2023 года Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам. На тай-брейке он одержал победу над Рамешбабу Прагнанандху из Индии. В первой партии тай-брейка Карлсен победил, а вторая закончилась ничьей.

3 января 2024 года польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Согласно правилам турнира, поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил «честной игры», но российский спортсмен не стал писать жалобу.

Хисматуллин сообщил, что после данного инцидента американский портал Chess.com запретил ему принимать участие в призовых турнирах и любую социальную активность на сайте. При этом российский шахматист отметил, что уважает право польского спортсмена поступать таким образом, и призвал прессу не политизировать ситуацию и не оскорблять Дуду.