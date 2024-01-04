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Chess.com заблокировал шахматиста Хисматуллина после конфликта с поляком на ЧМ
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Chess.com заблокировал шахматиста Хисматуллина после конфликта с поляком на ЧМ

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Американский шахматный сайт Chess.com (заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры) заблокировал российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина после конфликта с польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Заявление Хисматуллина по этому поводу 4 января опубликовал заслуженный мастер спорта России по шахматам Сергей Карякин в своем Telegram-канале.

Хисматуллин напомнил, что в начале января Дуда отказался пожимать ему в ходе турнира, что вызвало бурную реакцию в западной прессе и соцсетях. В результате СМИ выяснили, что он совместно с Карякиным неоднократно бывал в зоне спецоперации на Украине с гуманитарными миссиями.

«После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте», — поделился шахматист.

Он отметил, что уважает право польского спортсмена поступать таким образом, выражая несогласие с позицией россиянина вне шахматной доски. Хисматуллин также призвал прессу не политизировать ситуацию и не оскорблять Дуду.

«Если мне представится случай еще раз сыграть с Дудой, то я снова подам руку перед партией, но не потому что я такой глупый и наивный, и не для хайпа, а потому что так меня учил поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать первый тренер», — подчеркнул он.

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О том, что Дуда отказался пожать руку российскому шахматисту в Самарканде, сообщалось 3 января. Согласно правилам турнира, поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил «честной игры», но Хисматуллин не стал писать жалобу. Игра завершилась вничью.

В апреле 2022 года Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Chess.com для игры в шахматы и обучения онлайн, из-за того что там появилась ссылка на пропагандистскую статью и принудительную замену российских флагов у шахматистов из России.

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