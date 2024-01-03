ФШР прокомментировала отказ гроссмейстера Польши жать руку россиянину

Случаи отказа от рукопожатий считаются проявлением невежливости и признаком плохого воспитания. Таким образом 3 января Федерация шахмат России (ФШР) прокомментировала «Известиям» отказ польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды пожать руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде.

В ФШР добавили, что в прошлом году министерство спорта Украины и федерация шахмат Украины (ФШУ) также рекомендовали своим игрокам воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии, что напрямую противоречит спортивным принципам.

О случае сообщил портал Global Happenings ранее в этот день. Согласно правилам турнира, Дуда мог быть дисквалифицирован за нарушение правил «честной игры», но Хисматуллин не стал писать жалобу. Игра завершилась вничью.

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходил в Самарканде с 29 по 30 декабря.

Ранее, 30 декабря, украинская шахматистка Анна Музычук отказалась пожимать руку россиянке Валентине Гуниной после поражения на чемпионате мира по блицу. В партии 17-го тура Гунина белыми фигурами обыграла Музычук и обеспечила себе победу на турнире. Но украинская спортсменка, несмотря на свое же поражение, посчитала россиянку недостойной ее рукопожатия и проявила неуважение к сопернице.