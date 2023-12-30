Украинка не пожала руку россиянке Гуниной на чемпионате мира по блицу
Украинская шахматистка Анна Музычук отказалась пожимать руку россиянке Валентине Гуниной после поражения на чемпионате мира по блицу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий 30 декабря.
В партии 17-го тура Гунина белыми фигурами обыграла Музычук и обеспечила себе победу на турнире. Но украинская спортсменка, несмотря на свое же поражение, посчитала россиянку недостойной ее рукопожатия и проявила неуважение к сопернице.
Чемпионат мира по блицу проходит в Самарканде с 29 по 30 декабря.
Ранее, 17 декабря, украинская теннисистка отказалась встречаться с россиянкой на выставочном турнире во Франции. Звезда российского тенниса Мирра Андреева во время выставочного турнира Negometal Open во Франции должна была играть с украинкой Мартой Костюк, но та отказалась. А затем Мирре устроили поединок с 1145-м номером мужского рейтинга французом Янисом Газуани-Дюраном, который также старше девушки на семь лет. Ему Мирра уступила в двух сетах (5:7, 2:6), оставив у болельщиков недоуменный вопрос, что это было и что хотели доказать организаторы соревнований.
В конце октября игроки киевского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову перед матчем Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по этому случаю.