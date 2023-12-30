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Украинка не пожала руку россиянке Гуниной на чемпионате мира по блицу

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Фото: соцсети
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Украинская шахматистка Анна Музычук отказалась пожимать руку россиянке Валентине Гуниной после поражения на чемпионате мира по блицу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий 30 декабря.

В партии 17-го тура Гунина белыми фигурами обыграла Музычук и обеспечила себе победу на турнире. Но украинская спортсменка, несмотря на свое же поражение, посчитала россиянку недостойной ее рукопожатия и проявила неуважение к сопернице.

Чемпионат мира по блицу проходит в Самарканде с 29 по 30 декабря.

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Ранее, 17 декабря, украинская теннисистка отказалась встречаться с россиянкой на выставочном турнире во Франции. Звезда российского тенниса Мирра Андреева во время выставочного турнира Negometal Open во Франции должна была играть с украинкой Мартой Костюк, но та отказалась. А затем Мирре устроили поединок с 1145-м номером мужского рейтинга французом Янисом Газуани-Дюраном, который также старше девушки на семь лет. Ему Мирра уступила в двух сетах (5:7, 2:6), оставив у болельщиков недоуменный вопрос, что это было и что хотели доказать организаторы соревнований.

В конце октября игроки киевского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову перед матчем Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по этому случаю.

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