Роскомнадзор ограничил доступ к сайту о шахматах Chess.com из-за статей об Украине

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к американскому шахматному сайту Chess.com для игры в шахматы и обучения онлайн из-за того, что там появилась ссылка на пропагандистскую статью.

В одной из заблокированных статей говорится, что администрация Chess.com осуждает проведение российской военной операции по защите Донбасса.

Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ от 23 марта.

17 апреля российский шахматист Сергей Карякин в своем Telegram-канале призвал заблокировать портал из-за появившейся на нем ссылки на пропагандистскую статью и принудительную замену российских флагов у шахматистов из России.

Chess.com — сайт для игры в шахматы онлайн, форум, шахматная социальная сеть, а также одноименная компания, владеющая данным сайтом. По данным Alexa.com, является самым популярным шахматным сайтом в мире.

21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации (FIDE) заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции.

В ответ на это Карякин сказал, что к нему отнеслись «по-свински». Шахматист считает, что международная федерация загоняет себя в ловушку, потому как за 140 лет существования профессионального шахматного мира подобных прецедентов не было.

27 февраля шахматист написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, он решился на это из-за того, что у него «болит сердце» за ситуацию, происходящую на Украине. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы России «смогут навести там порядок».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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