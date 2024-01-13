Абасов выступит вместо Карлсена в турнире претендентов на шахматную корону

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов выступит вместо отказавшегося от участие в турнире претендентов на шахматную корону гражданина Норвегии Магнуса Карлсена. Об этом 13 января стало известно из сообщения Международной шахматной федерации (FIDE).

«Несмотря на квалификацию на турнире претендентов 2024 года в Баку, чемпион FIDE Магнус Карлсен официально отказался от участия в соревновании. Карлсен ранее заявлял о своем нежелании после выхода в полуфинал чемпионата мира и в некоторых частных интервью, однако официальное письмо об отказе было получено FIDE сегодня, 13 января», ― сказано в официальном заявлении организации, опубликованном в соцсети X.

Таким образом, в турнире претендентов примет участие россиянин Ян Непомнящий, а также граждане США Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Видит Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха, Доммараджу Гукеш и выступающий за Францию Алиреза Фируджа.

Как отмечают представители организации, турнир претендентов FIDE 2024 года намечен на грядущий апрель. Состязания будут проводиться в канадском Торонто. По результатам мероприятия победитель двойного кругового турнира получит возможность побороться за звание обладателя шахматной короны. Для этого чемпиону турнира необходимо будет сыграть с гражданином КНР Дином Лижэня, действующим чемпионом мира.

За неделю до этого Карлсен сообщил в интервью порталу Chess.com (заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры), что не планирует участвовать в турнире претендентов. Тогда шахматист объяснил, что он принял такое решение из-за «отсутствия от этого удовольствия».



В конце ноября стало известно, что российским шахматистам разрешили выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) до 2025 года. В организации подчеркнули, что это разрешение распространяется на спортсменов, которые уже выступают в нейтральном статусе.